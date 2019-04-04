Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:11

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что члены альянса смогут преодолеть разногласия по вопросу о поставке в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

"Я надеюсь, что удастся найти решение этой проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг.

При этом генсек подчеркнул, что хотя каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения о закупке вооружения, "теперь мы осознаем, что это (С-400 - ИФ) превратилось в проблему".

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