Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что члены альянса смогут преодолеть разногласия по вопросу о поставке в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.
"Я надеюсь, что удастся найти решение этой проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг.
При этом генсек подчеркнул, что хотя каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения о закупке вооружения, "теперь мы осознаем, что это (С-400 - ИФ) превратилось в проблему".
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