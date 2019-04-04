Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 17:15

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что члены альянса смогут преодолеть разногласия по вопросу о поставке в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400.

"Я надеюсь, что удастся найти решение этой проблемы", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в четверг.

При этом генсек подчеркнул, что хотя каждая страна-член НАТО имеет право самостоятельно принимать решения о закупке вооружения, "теперь мы осознаем, что это (С-400 - ИФ) превратилось в проблему".

В то же время, генсек приветствовал то, что США и Турция ведут диалог о возможности поставки Анкаре американских систем ПРО Patriot. Также он положительно охарактеризовал контакты Анкары с Италией и Францией по поводу возможности покупки зенитных ракетных комплексов SAMP-T.

Накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что "Турции надо выбрать - хочет ли она остаться ключевым партнером самого успешного военного альянса" или же закупать у России систему ПВО.

Со своей стороны, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению. "Это завершенная сделка, решенный вопрос. Мы не откажемся от этого решения", - заявил министр на Атлантическом совете.

Ранее на этой неделе стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявил, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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