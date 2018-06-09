Столтенберг надеется, что за перемирием в Афганистане начнутся мирные переговоры властей и талибов
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил объявленное талибами временное прекращение огня.
"Я приветствую ответ "Талибана" на предложение о прекращении огня президента Ашрафа Гани. Это может быть шагом на пути к межафганским мирным переговорам под управлением афганцев. НАТО поддерживает афганский народ в его усилиях по установлению мира и примирению", - написал Й.Столтенберг в субботу в "Твиттере".
Ранее генсек НАТО по случаю совещания министров обороны альянса в Брюсселе 7-8 июня приветствовал предложение А.Гани об одностороннем временном прекращении огня с 12 по 19 июня.
Главы оборонных ведомств стран-союзниц НАТО и государств-партнеров альянса обсуждали 8 июня международную миссию в Афганистане "Решительная поддержка".
После этой встречи Й.Столтенберг заявил: "Наша цель - укрепить афганские силы безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения".
По его словам, "мирный процесс в Афганистане под управлением афганцев имеет большое значение для долгосрочного, всеобъемлющего политического урегулирования".
Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этот процесс.
1ов де
Интерфакс