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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 17:09 09.06.2018 - 17:09

Брюссель. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позитивно оценил объявленное талибами временное прекращение огня.

"Я приветствую ответ "Талибана" на предложение о прекращении огня президента Ашрафа Гани. Это может быть шагом на пути к межафганским мирным переговорам под управлением афганцев. НАТО поддерживает афганский народ в его усилиях по установлению мира и примирению", - написал Й.Столтенберг в субботу в "Твиттере".

Ранее генсек НАТО по случаю совещания министров обороны альянса в Брюсселе 7-8 июня приветствовал предложение А.Гани об одностороннем временном прекращении огня с 12 по 19 июня.

Главы оборонных ведомств стран-союзниц НАТО и государств-партнеров альянса обсуждали 8 июня международную миссию в Афганистане "Решительная поддержка".

После этой встречи Й.Столтенберг заявил: "Наша цель - укрепить афганские силы безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения".

По его словам, "мирный процесс в Афганистане под управлением афганцев имеет большое значение для долгосрочного, всеобъемлющего политического урегулирования".

Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этот процесс.

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