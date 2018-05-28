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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что Североатлантический альянс будет и в дальнейшем оказывать поддержку Грузии и Украине.

"НАТО будет продолжать предоставлять политическую и практическую поддержку Грузии и Украине", - сказал он на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, Грузия и Украина являются "особо ценными" и "очень близкими" партнерами НАТО.

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Интерфакс