Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение Москвы об упрощенном порядке принятия в российское гражданство жителям Донбасса.
"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины", - заявил он
"Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неправильном направлении", - добавил Столтенберг.
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