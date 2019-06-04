Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 17:09

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским решение Москвы об упрощенном порядке принятия в российское гражданство жителям Донбасса.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины", - заявил он

"Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неправильном направлении", - добавил Столтенберг.

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