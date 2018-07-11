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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 11:21 11.07.2018 - 11:21

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Южный хаб НАТО является очень важным звеном для структуры Североатлантического альянса, считает генсек организации Йенс Столтенберг.

"Я рассчитываю, что юг (южные рубежи НАТО) будет признан полностью дееспособным. Этот хаб очень важен, он создает для нас платформу, позволяющую отслеживать и реагировать на вызовы с юга", - заявил в среду Й.Столтенберг на пресс-конференции перед начало саммита НАТО.

Он также поблагодарил власти Италии и Неаполя - города, где располагается штаб-квартира южного хаба НАТО.

Южный хаб НАТО был сформирован в сентябре 2017 года.

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