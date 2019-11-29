Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Союзники по Североатлантическому альянсу видят стратегический вызов со стороны России, а не непосредственную угрозу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы не видим сейчас никакой непосредственной угрозы от России в отношении какого-либо из союзников по НАТО, - заявил он в пятницу журналистам в преддверии саммита альянса. - Но то, что мы видим, это стратегический вызов. Мы видим Россию, которая много инвестирует в новые военные возможности, включая ядерные".
Столтенберг вновь обвинил Россию в нарушении ДРСМД, а также агрессивных действиях против ее соседей - Украины, Грузии. Он отметил, что "силы России есть в Молдавии".
Саммит запланирован на 3-4 декабря.
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