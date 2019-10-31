Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в Верховной Раде Украины, напомнил, что двери альянса открыты для желающих вступить в него, но путь к членству в НАТО сложен.
"Двери НАТО открыты, однако путь к членству непрост", - сказал он, выступая перед депутатами.
Столтенберг подчеркнул, что странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".
Вместе с тем, Столтенберг в очередной раз предупредил, что вопрос о вступлении той или иной страны в НАТО решается без участия третьих сторон. "Никто не вправе накладывать вето", - сказал генсек.
"Эпоха разделения мира на сферы влияния осталась в прошлом", - добавил он.
1во ВВ