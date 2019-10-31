Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 11:20

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в Верховной Раде Украины, напомнил, что двери альянса открыты для желающих вступить в него, но путь к членству в НАТО сложен.

"Двери НАТО открыты, однако путь к членству непрост", - сказал он, выступая перед депутатами.

Столтенберг подчеркнул, что странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и "проводить существенные реформы".

Вместе с тем, Столтенберг в очередной раз предупредил, что вопрос о вступлении той или иной страны в НАТО решается без участия третьих сторон. "Никто не вправе накладывать вето", - сказал генсек.

"Эпоха разделения мира на сферы влияния осталась в прошлом", - добавил он.

1во ВВ

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!