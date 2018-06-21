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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:47 21.06.2018 - 12:47

*** Он отмечает, что "несколько лидеров стран НАТО уже встречались с Путиным"

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает, что возможная встреча лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может идти вразрез с позицией Североатлантического альянса по России.

"Встреча с президентом Путиным никоим образом не противоречит позиции НАТО", - заявил Й.Столтенберг в четверг, выступая в Ланкастер-Хаусе в Британии.

"НАТО поддерживает диалог с Россией. Если вы хотите, чтобы был диалог, то вам нужно говорить с политическими лидерами", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, может ли создать противоречия для альянса возможная встреча лидеров России и США.

Й.Столтенберг отметил, что "несколько лидеров стран НАТО уже встречались с Путиным".

"Мы, как НАТО, встречаемся с Россией в рамках Совета Россия-НАТО. Я лично встречался с министром (иностранных дел России Сергеем - ИФ) Лавровым. Посыл НАТО таков: мы не хотим новой холодной войны, гонки вооружений, не хотим изолированной России, мы хотим говорить с Россией", - заявил он, добавив, что в интересах НАТО - улучшить отношения с Россией.

СМИ ранее сообщали, что встреча двух лидеров - Д.Трампа и В.Путина - может состояться в июле. Ранее в четверг информированные источники в Вашингтоне сообщили "Интерфаксу", что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, как ожидается, посетит на следующей неделе Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о готовящейся в скором времени встрече президентов.

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