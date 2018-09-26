Столтенберг не обсуждал с Лавровым вопрос о военной базе США в Польше - пресс-служба НАТО
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В пресс-службе НАТО опровергли ранее распространенную в российских СМИ информацию о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о военной базе США в Польше.
"Генеральный секретарь ясно заявил, что этот вопрос не обсуждался на его встрече с российским министром иностранных дел", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НАТО в Брюсселе в среду.
Как сообщалось, генсек Североатлантического альянса подчеркнул важность диалога с Россией особенно в условиях серьезных разногласий.
На сайте организации отмечается, что Й.Столтенберг и С.Лавров обсудили "военную ситуацию и учения, в том числе недавние российские учения "Восток", а также предстоящие учения НАТО Trident Juncture".
"Я также обратил внимание на обеспокоенность НАТО относительно продолжающихся агрессивных действий России на Украине и выразил твердую солидарность НАТО с Соединенным Королевством после нападения в Солсбери. Министр Лавров и я согласились продолжить наши контакты", - заявил генеральный секретарь.
1ов ан
Интерфакс