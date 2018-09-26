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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:33 26.09.2018 - 16:33

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В пресс-службе НАТО опровергли ранее распространенную в российских СМИ информацию о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о военной базе США в Польше.

"Генеральный секретарь ясно заявил, что этот вопрос не обсуждался на его встрече с российским министром иностранных дел", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе НАТО в Брюсселе в среду.

Как сообщалось, генсек Североатлантического альянса подчеркнул важность диалога с Россией особенно в условиях серьезных разногласий.

На сайте организации отмечается, что Й.Столтенберг и С.Лавров обсудили "военную ситуацию и учения, в том числе недавние российские учения "Восток", а также предстоящие учения НАТО Trident Juncture".

"Я также обратил внимание на обеспокоенность НАТО относительно продолжающихся агрессивных действий России на Украине и выразил твердую солидарность НАТО с Соединенным Королевством после нападения в Солсбери. Министр Лавров и я согласились продолжить наши контакты", - заявил генеральный секретарь.

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