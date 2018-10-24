Столтенберг не ожидает размещения новых ядерных ракет в Европе
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Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в среду заявил, что он не ожидает размещения нового ядерного вооружения в Европе из-за "поведения России".
"Мы конечно оценим возможные последствия для союзников НАТО, для нашей безопасности из-за новых российских ракет и поведения России. Но я не ожидаю, что союзники разместят больше ядерного вооружения в Европе в ответ на новую российскую ракету", - сказал Й.Столтенберг.
По его словам, контроль над вооружениями должен быть сбалансированным, чтобы сохранять жизнеспособность.
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Интерфакс