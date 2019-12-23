Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 9:50

Берлин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

"Я верю в диалог с Россией. И, следственно, если сложится необходимая обстановка, то я, конечно же, готов встретиться с президентом Путиным... Я верю, что лучше встретиться, сесть и обсудить (проблемы), чем не встречаться. И в особенности, когда все сложно, важно сесть за стол переговоров", - сказал он в интервью агентству ДПА.

Он отметил, что альянс должен стремиться улучшить отношения с Россией, поскольку она является его крупнейшим соседом.

"Но даже если не улучшить отношения с Россией, нам нужно справляться и с ситуацией, когда отношения с Россией сложные", - подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг ранее неоднократно говорил, что в НАТО не считают Россию врагом, а также, что Россия - "это не то же самое, чем был Советский Союз".

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