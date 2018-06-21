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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:12 21.06.2018 - 12:12

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Запланированный на июль саммит НАТО в Брюсселе, который должен посетить президент США Дональд Трамп, продемонстрирует способность союзников по альянсу принимать решения, а также их единство, заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании.

"Я абсолютно уверен в том, что мы сможем продемонстрировать трансатлантическое единство на этом саммите. Самый главный знак единства заключается в том, что мы готовы совместно принимать решения. И я уверен в том, что нам удастся в июле принять такие решения", - сказал он. Так генсек ответил на вопрос о том, не опасается ли он повторения на саммите НАТО истории с недавним саммитом G7, на котором Д.Трамп в итоге отозвал подпись итогового коммюнике.

Саммит глав и правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе запланирован на 11-12 июля.

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