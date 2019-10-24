Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 19:38

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг не стал пояснять позицию участников встречи министров обороны относительно предложения ФРГ по созданию зоны безопасности на севере Сирии под международным контролем.

"Министр обороны Германии представила свои идеи, свои предложения министрам (...). Я приветствую то, что у членов НАТО есть идеи и предложения относительно того, как мы можем попытаться улучшить очень сложную ситуацию на севере Сирии", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Говоря о ситуации на севере Сирии, он напомнил, что запроса на присутствие войск НАТО на этих территориях не поступало.

"Не было никакого запроса о присутствии каких-либо сил НАТО на северо-востоке Сирии или вообще в Сирии. Был запрос на международное политическое участие для поиска решения", - сказал он.

В Брюсселе 24-25 октября проходит встреча министров обороны стран альянса.

***/ 1эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!