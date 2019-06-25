Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 11:06

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Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО призывало Россию к ответственности в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако альянс не видит признаков того, что Россия намерена делать это, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем Россию начать действовать ответственно, но, к сожалению, мы не видели никаких признаков того, что Россия намерена сделать это", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО.

Россия продолжает разрабатывать и развертывать новые ракеты, заявил Стотенберг.

Он отметил, что у России осталось "всего пять недель, чтобы спасти договор".

"Завтра мы решим (на заседании министров обороны НАТО - ИФ), какие дальнейшие шаги предпримет НАТО в случае, если Россия не будет соблюдать договор", - добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений.

"У России еще есть время вернуться к соблюдению договора", - отметил Столтенберг.

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