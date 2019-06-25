Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - НАТО призывало Россию к ответственности в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако альянс не видит признаков того, что Россия намерена делать это, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы призываем Россию начать действовать ответственно, но, к сожалению, мы не видели никаких признаков того, что Россия намерена сделать это", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО.
Россия продолжает разрабатывать и развертывать новые ракеты, заявил Стотенберг.
Он отметил, что у России осталось "всего пять недель, чтобы спасти договор".
"Завтра мы решим, какие дальнейшие шаги предпримет НАТО в случае, если Россия не будет соблюдать договор", - добавил Столтенберг.
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