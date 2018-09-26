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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 2:57 26.09.2018 - 02:57

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - В ходе встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стороны обсудили вопросы, связанные с российскими военными учениями "Восток-2018 и предстоящими учениями альянса Trident Juncture, сообщила пресс-служба НАТО.

Была затронута также тема ситуации на Украине, говорится в сообщении.

"Сегодня мы обсудили вопросы проведения военных учений, включая недавние российские учения "Восток" и предстоящие учения НАТО Trident Juncture", - цитирует пресс-служба слова генсека.

Он также заявил, что "выразил обеспокоенность продолжением Россией агрессивных действий на Украине, подтвердил солидарность с Великобританией после атаки в Солсбери".

Й.Столтенберг после встречи заявил журналистам, что также обсуждал с главой МИД России вопрос о военной базе США в Польше.

Ранее МИД РФ сообщил, что "в ходе беседы состоялось обсуждение нынешнего состояния политического диалога и перспектив отношений Россия-НАТО".

Встреча состоялась на полях проходящей в штаб-квартире ООН сессии Генассамблеи ООН.

1гк жг

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