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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:33 10.07.2018 - 13:33

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит с европейскими лидерами среди прочего "проблему России".

"Мы проведем обсуждения с нашими коллегами из Финляндии и Швеции, как и с главами ЕС и Еврокомиссии. Вместе мы обсудим главные проблемы в сфере безопасности Трансатлантической зоны, включая проблемы Ближнего Востока, Северной Африки, все более напористой России, а также ситуацию на Корейском полуострове", - сказал он во вторник.

Кроме того, Й.Столтенберг сообщил, что также он встретится с главами Грузии и Украины.

"Мы встретимся с президентами Грузии и Украины, это два наших ближайших партнера, вместе мы будем противостоять региональным вызовам, мы также обсудим реформы в области обороноспособности и продолжающуюся поддержку со стороны НАТО", - отметил он.

11-12 июля Й.Столтенберг проведет в Брюсселе, где пройдет саммит НАТО.

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