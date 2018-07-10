Столтенберг обсудит с европейскими лидерами Россию и встретится с президентами Грузии и Украины
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудит с европейскими лидерами среди прочего "проблему России".
"Мы проведем обсуждения с нашими коллегами из Финляндии и Швеции, как и с главами ЕС и Еврокомиссии. Вместе мы обсудим главные проблемы в сфере безопасности Трансатлантической зоны, включая проблемы Ближнего Востока, Северной Африки, все более напористой России, а также ситуацию на Корейском полуострове", - сказал он во вторник.
Кроме того, Й.Столтенберг сообщил, что также он встретится с главами Грузии и Украины.
"Мы встретимся с президентами Грузии и Украины, это два наших ближайших партнера, вместе мы будем противостоять региональным вызовам, мы также обсудим реформы в области обороноспособности и продолжающуюся поддержку со стороны НАТО", - отметил он.
11-12 июля Й.Столтенберг проведет в Брюсселе, где пройдет саммит НАТО.
1кю ар бс
Интерфакс