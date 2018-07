Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:30 10.07.2018 - 14:30

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Реформы в оборонной сфере и поддержка Киева и Тбилиси со стороны НАТО станут предметом встречи генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с президентами Украины и Грузии 11-12 июля в рамках саммита Альянса.

"Мы встретимся с президентами Грузии и Украины, это два наших ближайших партнера, вместе мы будем противостоять региональным вызовам, мы также обсудим реформы в области обороноспособности и продолжающуюся поддержку со стороны НАТО", - рассказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Генсек отметил, что в ходе саммита среди прочего также будет обсуждаться внешняя политика России.

"Мы обсудим с коллегами из Финляндии и Швеции, главами ЕС и Еврокомиссии главные проблемы в сфере безопасности Трансатлантической зоны, включая проблемы Ближнего Востока, Африки, России, которая становится все более упорной, ситуацию на Корейском полуострове", - сказал Й.Столтенберг.

Согласно программе саммита, на 12 июля запланирована встреча "Добро пожаловать назад. Диалог с официальными" (англ. Welcome Back and Conversation with Official) при участии президента Украины Петра Порошенко и президента Грузии Георги Маргелашвили.

Очередной саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

