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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:18 14.06.2018 - 12:18

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Штаб-квартира НАТО окончательно переехала в новое здание в Брюсселе, объявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы успешно завершили переезд НАТО в нашу новую штаб-квартиру. Это была сложная работа и коллективное усилие, в ходе которых НАТО оставалась полностью в рабочем состоянии", - написал Й.Столтенберг в своем "Твиттере" в четверг.

"С нетерпением ждем проведения нашего первого полноценного саммита НАТО в нашем новом доме. Спасибо всем, кто это сделал!" - добавил глава альянса.

Саммит НАТО пройдет в новом здании организации 11-12 июля 2018 года.

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