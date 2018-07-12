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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 16:13 12.07.2018 - 16:13

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - В связи с нарушившим в четверг плановую повестку дня саммита НАТО совещанием лидеров альянса о повышении расходов на оборону генеральному секретарю организации пришлось давать объяснения прессе, чем была вызвана эта чрезвычайная сессия, тогда как раздел о расходах вошел в принятую накануне совместную декларацию.

"Мы все просто считали, что не закончили еще обсуждения вопроса о распределении финансового бремени. Это то, что мы обсуждали вчера на первом заседании, потом к этому вопросу вернулись на ужине, потом мы провели хорошую встречу с Грузией и Украиной, но поняли, что нам нужно дополнительное время для того, чтобы завершить обсуждение вопроса о распределении финансового бремени. Поэтому мы объявили о чрезвычайном заседании, попросили дополнительное время. Мы все считали, что нам просто нужно дополнительное время для того, чтобы хорошенько обсудить этот вопрос", - сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита, отвечая на вопросы журналистов, пытавшихся понять, чем была вызвана такая экстренная необходимость.

Некоторые подозревали, что этот дополнительный раунд был посвящен требованиям президента США Дональда Трампа к европейским членам НАТО тратить на оборону больше объявленного ранее норматива в 2% ВВП.

"Мы хорошо его обсудили, - продолжил генсек Североатлантического альянса, - но более важно то, что мы пришли к выводам после этого саммита, которые подтверждают, что мы все поддерживаем НАТО, что важно повышать объем инвестиций в оборону и, кроме того, все должны выполнять поставленные задачи и обязательства. И это нужно делать, как можно скорее. И все члены НАТО договорились, что они будут еще больше делать в этом направлении. И, как я уже говорил, с тех пор, как президент Трамп был здесь в прошлый раз, мы смогли собрать дополнительно 41 млрд долларов".

В ответ на дополнительный вопрос Й.Столтенберг напомнил, что по инициативе Д.Трампа в прошлом году члены НАТО приняли решение начать разработку национальных планов по инвестициям в оборону.

"И потом мы сказали, что нужно, чтобы были реальные национальные планы и чтобы все члены НАТО выполняли принятые национальные планы. Национальные планы - это очень мощный инструмент, который позволяет нам отлеживать выполнение поставленных задач. Речь идет о значительном увеличении оборонных расходов. И мне кажется, что здесь важно не только то, что мы приняли решения. Но также и то, что у нас есть общее понимание того, каким образом выполнять принятые решения. И что делать после этого. Это как раз являлось предметом обсуждения вчера и сегодня", - объяснил Й.Столтенберг.

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