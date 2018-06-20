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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 11:28 20.06.2018 - 11:28

Мадрид. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он ни разу с момента начала работы на этой должности не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку между Россией и Североатлантическим альянсом сложные отношения.

"Я встречался с ним (с Владимиром Путиным - ИФ), когда я был премьер-министром Норвегии. То, что я не делал этого, когда стал генеральным секретарем, иллюстрирует сложные отношения, которые сейчас между нами", - заявил Й.Столтенберг в опубликованном в среду интервью испанской газете "Мундо".

В то же время, Й.Столтенберг отметил пользу его встреч с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Я вижусь с министром Лавровым, это очень полезно. Не потому что мы находимся в согласии, а потому что это честный и открытый обмен мнениями", - сказал Й.Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что "чем сильнее становится напряженность (между НАТО и Россией - ИФ), тем больше нужен диалог".

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