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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:50 11.07.2018 - 09:50

*** Генсек альянса: даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на критику президента США Дональда Трампа о строительстве газопровода "Северный поток - 2".

"НАТО - это альянс 27 государств, и между ними есть различия и разногласия, и газовая сделка между Россией и Германией также стала темой для разногласий. Но сила НАТО заключается в том, что, несмотря на эти различия, мы все готовы объединиться, чтобы защитить друг друга", - сказал Й.Столтенберг на рабочем завтраке с американским президентом перед началом саммита альянса.

При этом генсек НАТО напомнил, что "даже в эпоху холодной войны страны НАТО вели торговлю с Россией".

Ранее Д.Трамп выступил с критикой Германии по поводу строительства газопровода.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп.

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