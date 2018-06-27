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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 12:51 27.06.2018 - 12:51

Киев/Берлин. 27 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами альянса, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс, заявил генеральный секретарь североатлантического блока Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их статус аспирантов в их укреплении и в приближении к трансатлантической интеграции. Мы работаем с Грузией, мы помогаем ей с реформами, мы также поддерживаем Украину", - сказал Й.Столтенберг в интервью DW, отвечая вопрос о шансах Украины, Грузии и Молдовы стать членами НАТО.

"Вопрос членства - это то, что будет обсуждаться нами с 29 союзниками вместе с этими двумя странами. Это не предусматривает вмешательства кого-либо другого в этот процесс: Россия не имеет права пытаться решать, что ее соседи делают", - заявил Й.Столтенберг.

"Конечно, это абсолютно недопустимо, когда такая большая сила, как Россия, пытается восстановить сферу интересов, решая, что ее соседи могут делать. Так что будут ли Грузия и Украина членами НАТО - это будут решать Грузия, Украина и члены НАТО", - сказал генсек.

Яч

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