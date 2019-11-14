Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 17:02

*** Он призвал страны поддержать усилия по поиску политического решения в регионе

Вашингтон. 14 ноября. ИНТРЕФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг напомнил о нестабильности ситуации на севере Сирии, подчеркнув необходимость сохранения уже достигнутых в регионе целей.

"Ситуация на севере Сирии остается нестабильной и сложной. Хорошо известно, что существуют разногласия между союзниками НАТО, когда дело касается ситуации там", - заявил Столтенберг на министерской встрече стран-участниц коалиции против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

"В то же время, мы согласны с тем, что необходимо сохранить уже достигнутые цели в отношении нашего общего врага - ИГ и поддержать усилия ООН по достижению устойчивого политического решения (в регионе - ИФ)", - добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что необходимо "повышать сопротивление терроризму".

Ранее Столтенберг неоднократно призывал поддерживать усилия по поиску политического решения кризиса в Сирии.

1ви ар

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