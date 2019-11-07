Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 17:06

Берлин. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что сотрудничество исключительно европейских стран не сможет заменить трансатлантическое единство.

"Европейское единство не может заменить трансатлантическое единство", - сказал Столтенберг, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО из-за отсутствия координации внутри альянса.

"Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки создает риск для ослабления альянса и трансатлантической связи, но и может разделить Европу", - отметил генсек альянса.

Вместе с тем он указал, что приветствует отдельное "усиление европейской обороны".

Генсек Североатлантического альянса указал, что НАТО в настоящее время представляет собой сильный союз, а "США усиливают свой вклад в Европу, размещая больше своих военных и проводя больше военных учений".

По его словам, "реальность заключается в том, что мы осуществляем все больше (действий - ИФ) вместе и усиливаем нашу совместную оборону".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

"У вас (НАТО - ИФ) нет никакой координации по принятию стратегических решений между США и их союзниками по НАТО", - добавил он, отметив, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Макрон заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

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