Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 12:23

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров обороны стран-членов альянса вновь призвал российскую сторону вернуться к выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы продолжаем призывать Россию вернуться к выполнению договора", - сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.

Он заверил, что по-прежнему остаются шансы сохранить этот договор. "У России по-прежнему есть возможность спасти ДРСМД", - добавил генсек НАТО.

В среду в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудят, как считают в альянсе, нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Столтенберг отметил, что у России осталось "всего пять недель, чтобы спасти договор". "Завтра (в среду на совещании министров обороны НАТО - ИФ) мы решим, какие дальнейшие шаги предпримет НАТО в случае, если Россия не будет соблюдать договор", - сказал он накануне.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона нарушает его положения. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны по своей ракете, выдвинув встречные претензии к США.

Администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

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