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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 17:55 19.03.2018 - 17:55

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в понедельник заявил о важности сотрудничества ЕС и НАТО в противодействии России.

"Мы работаем с ЕС над "гибридными" угрозами, киберугрозами - и над другими вопросами, связанными с тем, как мы отвечаем на действия России. Мы работаем с партнерами, в частности, с нашими восточными партнерами (странами Восточной Европы - ИФ). Это показывает важность тесного сотрудничества ЕС-НАТО, и мы смогли вывести это сотрудничество на новый уровень беспрецедентно крепкого сотрудничества, и это часть нашего ответа более жесткой России", - заявил Й.Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста, что Великобритания, ЕС и НАТО могут сделать совместно, чтобы увеличить давление на Россию.

Также генсек напомнил, что НАТО выразила политическую поддержку Лондону в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном по инциденту в британском Солсбери.

4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти спустя несколько дней после инцидента заявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

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