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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 12:40 06.06.2018 - 12:40

Брюссель. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду об ожидании, что Грузия подтвердит свою приверженность миссии альянса в Афганистане.

На пресс-конференции в Брюсселе он сообщил, что Грузия будет присутствовать в пятницу на совещании министров обороны стран НАТО и государств-партнеров, участвующих в операции "Решительная поддержка" в Афганистане, которое пройдет в рамках встречи глав оборонных ведомств Североатлантического альянса 7-8 июня.

"Грузия в течение многих лет является неотъемлемым участником этой операции. И я уверен, что на саммите в июле мы отметим работу, проведенную Грузией по осуществлению реформ, тот прогресс, который достигнут в модернизации институтов обороны и безопасности, а также в том, что касается верховенства права. И тот факт, что Грузия усиливает борьбу с коррупцией", - сказал Й.Столтенберг.

"Как мы это сделаем - посмотрим. Но я уверен, что руководство государств-членов НАТО признает ту работу, которую проводит Грузия", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Так он ответил на вопрос грузинского телевидения о том, могла ли бы Грузия быть "больше подключена к политике безопасности" альянса и что она может ожидать от саммита НАТО в июле.

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