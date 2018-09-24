Столтенберг посетит США 24-26 сентября
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Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет находиться в Нью-Йорке 24-26 сентября для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.
"Он будет присутствовать на открытии общих дебатов во вторник 25 сентября. Он также встретится с рядом руководителей и высокопоставленных лиц со всего мира", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник.
В среду 26 сентября Й.Столтенберг выступит с речью о роли НАТО в борьбе против терроризма в мемориале 11 сентября 2001 года.
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Интерфакс