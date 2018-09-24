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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 9:38 24.09.2018 - 09:38

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет находиться в Нью-Йорке 24-26 сентября для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Он будет присутствовать на открытии общих дебатов во вторник 25 сентября. Он также встретится с рядом руководителей и высокопоставленных лиц со всего мира", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник.

В среду 26 сентября Й.Столтенберг выступит с речью о роли НАТО в борьбе против терроризма в мемориале 11 сентября 2001 года.

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