Столтенберг приветствовал итоги референдума о новом названии Македонии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал политических лидеров Македонии конструктивно воспринять результаты референдума об изменении названия страны.
"Я приветствую голосование "да" на референдуме в Македонии. Я настоятельно призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно воспользоваться этой исторической возможностью", - написал он в ночь на понедельник в своем "Твиттере".
По его словам, "дверь в НАТО открыта, но все национальные процедуры (по оформлению нового названия - ИФ) должны быть завершены".
1ов гс
Интерфакс