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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 7:43 01.10.2018 - 07:43

Брюссель. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал политических лидеров Македонии конструктивно воспринять результаты референдума об изменении названия страны.

"Я приветствую голосование "да" на референдуме в Македонии. Я настоятельно призываю всех политических лидеров и партии конструктивно и ответственно воспользоваться этой исторической возможностью", - написал он в ночь на понедельник в своем "Твиттере".

По его словам, "дверь в НАТО открыта, но все национальные процедуры (по оформлению нового названия - ИФ) должны быть завершены".

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