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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 13:50 10.07.2018 - 13:50

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует планируемую встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Я приветствую встречу президента Трампа с президентом Путиным. Это полностью соответствуют политике НАТО. НАТО верит в эффективность так называемого двухвекторного подхода по отношению к России, сочетающего силу с диалогом. Нам надо быть сильными, надо быть непоколебимыми, надо быть предсказуемыми", - сказал Й.Столтенберг.

По его словам, "НАТО не хочет новой холодной войны, новой гонки вооружений, Россия - наш сосед, она никуда не уйдет".

"Нам нужен диалог с Россией на различных уровнях для установления лучших отношений с Россией. Но даже без хороших взаимоотношений, важно говорить с Россией, чтобы избежать рисков, просчетов, недопонимания, инцидентов и несчастных случаев", - сказал Й.Столтенберг.

Встреча российского и американского президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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