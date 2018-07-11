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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 15:45 11.07.2018 - 15:45

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Необходима координация между оборонными планами НАТО и усилиями Европейского союза в оборонной области, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нельзя требовать одинаковых списков оборонных возможностей от Европейского союза и от НАТО", - сказал Й.Столтенберг, отвечая в среду на вопросы на конференции по безопасности "Обязательства НАТО: диалог на высшем уровне в Брюсселе", организованной "на полях" натовского саммита.

Он отметил, что в подписанной накануне в Брюсселе совместной декларации о сотрудничестве НАТО и ЕС говорится, что развитие оборонных возможностей сторон должно быть согласованным.

"Добавлю, что я приветствую повышенные усилия Европейского союза в области обороны. Я думаю, что это может укрепить европейскую составляющую НАТО. Но Европейский союз не может заменить НАТО. Это было подчеркнуто руководством ЕС. И даже после Brexit не следует забывать, что почти 80% оборонных расходов поступают от североамериканских союзников по НАТО", - объяснил Й.Столтенберг.

"Европейский союз не может заменить НАТО, но действия ЕС могут усилить НАТО", - резюмировал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

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