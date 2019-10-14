Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 12:17

Лондон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Находящиеся в заключении в Сирии террористы не должны получить возможность сбежать, пока на северо-востоке страны во время военной операции Турции, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Несколько лет назад ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) контролировали значительные части территории в Ираке и в Сирии. Работая вместе в международной коалиции, мы освободили все эти территории и миллионы людей. Эти достижения не должны быть поставлены под угрозу", - заявил он, выступая в Лондоне на пленарной сессии парламентской ассамблеи НАТО.

"Насущная проблема заключается в том, чтобы не позволить захваченным в плен террористам сбежать", - сказал Столтенберг.

На прошлой неделе Анкара начала операцию против курдских формирований в пограничных районах на северо-востоке Сирии. В них находится несколько тюрем, в которых содержат захваченных в плен террористов из ИГ.

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