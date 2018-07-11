Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:51 11.07.2018 - 17:51

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Страны-союзники по Североатлантическому альянсу стали тратить больше средств на оборону, но все еще должны много работать в этом направлении, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы переломили эту ситуацию (с расходами на оборону - ИФ), но нам все равно необходимо работать больше. Это нужно для обеспечения справедливости (в распределении расходов между союзниками - ИФ), доверия. Кроме того, это нужно для нашей безопасности в непредсказуемом мире", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line