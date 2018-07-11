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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 20:00 11.07.2018 - 20:00

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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Страны-союзники по Североатлантическому альянсу стали тратить больше средств на оборону, но все еще должны много работать в этом направлении, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы переломили эту ситуацию (с расходами на оборону - ИФ), но нам все равно необходимо работать больше. Это нужно для обеспечения справедливости (в распределении расходов между союзниками - ИФ), доверия. Кроме того, это нужно для нашей безопасности в непредсказуемом мире", - сказал он на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

"Чтобы быть готовыми к стоящим перед нами вызовам, нам необходимо больше и более эффективно инвестировать в оборону. Мы согласились с тем, что у нас в НАТО нет справедливого распределения (финансового - ИФ) бремени. Нам нужно больше финансовых средств в национальных военных бюджетах, нужны современные оборонные силы и средства и больший вклад (стран-союзниц - ИФ) в миссии и операции", - отметил глава Североатлантического альянса.

По его словам, хорошие новости состоят в том, что НАТО достигает прогресса в этом вопросе.

"В течение четверти века многие наши страны сокращали миллиарды из своих военных бюджетов. Теперь они дополнительно выделяют миллиарды. Все страны НАТО увеличивают оборонные расходы. В этом году восемь наших стран приняли обязательство выделять по меньшей мере 2% ВВП на оборону, и большинство стран НАТО планируют сделать это к 2024 году. В прошлом году наблюдалось самое крупное увеличение оборонных расходов со времени окончания "холодной войны", - продолжил Й.Столтенберг.

Он также напомнил, что в прошлом году союзники по НАТО договорились разработать национальные планы по распределению военных расходов. "На основе национальных планов европейских стран НАТО и Канады мы ожидаем дополнительного выделения 266 млрд долларов на оборону в период до 2024 года", - сообщил генсек НАТО.

Он считает это "важным фактором, включая миллиарды, выделяемые на современные высокотехнологичные силы и средства".

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