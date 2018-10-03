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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 18:35 03.10.2018 - 18:35

Брюссель. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду в очередной раз призвал Москву перестать признавать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии, а также вывести свои силы оттуда.

"Мы призываем Россию перестать признавать Абхазию и Южную Осетию (независимыми - ИФ), а также вывести свои силы из этих регионов Грузии", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам заседания комиссии НАТО-Грузия.

Ранее генсек Североатлантического альянса неоднократно заявлял, что НАТО привержена принципу территориальной целостности Грузии, а также выражал обеспокоенность углублением отношений России с этими регионами.

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