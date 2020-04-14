Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 13:06

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны прекратить атаки против афганских сил безопасности, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы призываем "Талибан" прекратить атаки, полностью исполнять соглашение между США и "Талибаном", - заявил Столтенберг, выступая на онлайн-конференции.

"Это единственный путь к мирному решению конфликта", - подчеркнул он.

29 февраля в столице Катара Дохе США и радикальное движение "Талибан", борющееся с правительством Афганистана, подписали мирное соглашение, которое предусматривает запуск межафганских переговоров об урегулировании конфликта в стране. Однако пока переговоры начать не удается, и талибы продолжают вооруженные акции против афганских властей.

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