Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 14:23

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне осложнения ситуации на севере Сирии нельзя позволить пленным боевикам террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) бежать из мест заключения.

"Крайне важно убедиться в том, что пленные боевики ИГ не освободятся. (Силы - ИФ), присутствующие на месте событий в Сирии, обязаны гарантировать, что этого не случится, и они (боевики - ИФ) находятся в заключении", - сказал Столтенберг в четверг на пресс-конференции перед началом встречи министров обороны стран НАТО.

"Как я заявлял несколько раз, я обеспокоен риском того, что рост насилия, боевые действия, нестабильность приведут к побегу пленных боевиков ИГ", - отметил Столтенберг. В связи с этим он указал на необходимость деэскалации напряженности в этом регионе Сирии для снижения вероятности бегства пленных боевиков.

"Один из вопросов, который мы будем обсуждать во время нашей сегодняшней встречи - что могут сделать союзники по НАТО для поддержки коалиции против ИГ", - отметил генсек, напомнив, что все члены альянса являются частью международной антитеррористической коалиции.

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