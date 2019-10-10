Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 18:56

Рим. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс СТолтенберг в свете последних событий в Сирии призвал не забывать об основной задаче альянса и многих его партнеров - борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

"Нам нужно помнить о том, что следует держаться вместе для выполнения задачи по борьбе против ИГ", - сказал он на пресс-конференции в Афина, говоря о турецкой военной операции против курдов на севере Сирии.

Столтенберг напомнил, что и НАТО и Турция - члены возглавляемой США коалиции по борьбе против ИГ.

"Мы не должны допустить, чтобы достигнутые успехи были сведены на нет", - предупредил генсек.

Он напомнил, что ИГ в настоящее время не контролирует территорию на Ближнем Востоке, однако боевики этой группировки до сих пор активны в ряде стран.

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