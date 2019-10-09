Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 17:09

Рим. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду от имени альянса призвал Турцию действовать сдержанно во время проведения военной операции "Родник мира" в Сирии.

"Я рассчитываю, что Турция будет действовать сдержанно и гарантировать, что все действия на севере Сирии будут пропорциональными и взвешенными", - заявил он во время пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте в Риме.

Он отметил, что турецким военным "важно избегать действий, которые могут сильнее дестабилизировать регион, усилить напряженность и стать причиной человеческий страданий".

Также Столтенберг подчеркнул, что обеспокоенность Турции безопасностью совершенна законна, поскольку это государство находится на передовой линии сирийского кризиса.

Генсек НАТО добавил, что обсудит этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 11 октября.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, она должна проходить на сирийской территории площадью около 32 километра в ширину и порядка 480 километров в длину от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!