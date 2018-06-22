Столтенберг примет участие в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, где будут обсуждаться гибридные угрозы
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит в понедельник, 25 июня, Люксембург для участия в заседании Совета Евросоюза по иностранным делам.
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила в пятницу, что Й.Столтенберг также встретится с премьер-министром и другими высокопоставленными официальными лицами Люксембурга.
Ожидается, что главы МИД и министры обороны на встрече 25 июня обменяются мнениями о сотрудничестве между ЕС и НАТО с Й.Столтенбергом. В частности, речь может пойти о прогрессе в области военной мобильности, отмечалось в проекте повестки дня к заседанию Совета.
Министры иностранных дел и обороны обсудят также вопросы борьбы с гибридными угрозами.
1ак об
Интерфакс