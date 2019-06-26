Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 12:31

Брюссель. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча совета Россия - НАТО пройдет в скором будущем, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, не уточнив точных сроков ее проведения.

"Мы планируем встречу совета Россия - НАТО в скором будущем, чтобы получить возможность обсудить этот вопрос (ДРСМД - ИФ) напрямую с Россией еще раз", - сказал Столтенберг в среду журналистам в рамках совета НАТО на уровне министров обороны.

Накануне он объявил, что Совет Россия - НАТО может собраться на следующей неделе для обсуждения ДРСМД. "Мы планируем провести встречу Совета Россия - НАТО на следующей неделе, чтобы поднять этот вопрос вновь", - сказал генсек.

Позднее во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон сообщила журналистам, что альянс предложил России провести заседание совета Россия - НАТО 5 июля, и теперь ожидает от нее ответа.

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