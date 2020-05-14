Рим. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Действующие лица, часть которых связаны с властями РФ и КНР, распространили большой объем дезинформации и пропаганды, стремясь исказить факты. Такие действия - неправильные", - сказал он в интервью газете "Репубблика", отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли альянс "пропагандой Китая и России, связанной с оказанной Италии помощью в борьбе против коронавируса".

Столтенгберг согласился с журналистом, что такая дезинформация может использоваться, чтобы ослабить демократии и дестабилизировать миропорядок.

"Конечно, я не вижу, какие иные цели может преследовать такой поток пропаганды и дезинформации. Мы (члены НАТО - ИФ) на деле продемонстрировали, что сплочены и помогаем друг другу. Это, наряду с работой независимых СМИ, - лучший ответ на такое количество фейковых новостей", - заявил генсек Североатлантического альянса. Также он напомнил, что НАТО сотрудничает с ЕС для борьбы против дезинформации.

Столтенберг пояснил, что, по его мнению, "дезинформация распространяется через заявления официальных лиц в Китае и России. Кроме того, существует и поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников". В качестве примера собеседник газеты привел оказавшиеся неправдой сообщения о том, что НАТО якобы собирается вывести свои войска из Литвы. "Там даже распространяли фальшивое письмо якобы с моей подписью", - напомнил он.

Говоря о происхождении подобной фейковой новости, Столтенберг отметил, что не может публично сообщить о выводах разведслужб НАТО. "Однако ясно, что это не была работа дилетанта. Речь шла о сложной кампании, которая велась с ряда платформ; текст перевели на несколько языков".

Отвечая на вопрос о том, правильно ли поступила Италия, приняв от РФ помощь по борьбе против коронавируса, Столтенберг подчеркнул, что страны самостоятельно решают, как поступить в подобных случаях. "Однако важно, чтобы оказание помощи не использовалось для распространения дезинформации", - добавил генсек.

1во др

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