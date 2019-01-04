Столтенберг рассчитывает на продолжение диалога с Москвой в рамках СРН

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 11:25

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что намерен уделить большое внимание выстраиванию отношений с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО (СРН).

"Пока что рано говорить, когда будет следующая встреча в рамках СРН, однако мы будем проводить такие встречи в дальнейшем", - сказал Й.Столтенберг в интервью агентству ДПА.

"Я уделяю большое внимание диалогу с Россией, поскольку она является нашим соседом", - отметил он.

По словам генсека НАТО, даже если альянсу не удастся улучшить отношения с Москвой, ему придется учитывать военное присутствие России близ границ стран НАТО, проводимые Россией военные учения и возросший риск конфликтов.

"Чтобы обойти все это стороной, нам необходимо продолжить диалог в рамках СРН, а также на политическом и военном уровнях", - считает Й.Столтенберг.

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