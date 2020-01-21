Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 17:44

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за налаживание отношений с Россией.

"Россия - наш сосед, и нам необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

При этом генсек НАТО вновь высказался в защиту подхода альянса в отношениях с Россией, который заключается в сдерживании и диалоге.

"Нет никакого противоречия между сдерживанием и диалогом. Пока мы сильны, пока мы едины, пока мы тверды, мы можем разговаривать с Россией", - сказал он.

"Диалог с Россией - это не показатель слабости, диалог с Россией - это показатель силы", - отметил Столтенберг.

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