Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался за налаживание отношений с Россией.
"Россия - наш сосед, и нам необходимо стремиться к улучшению отношений с Россией", - сказал он, выступая во вторник на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.
При этом генсек НАТО вновь высказался в защиту подхода альянса в отношениях с Россией, который заключается в сдерживании и диалоге.
"Нет никакого противоречия между сдерживанием и диалогом. Пока мы сильны, пока мы едины, пока мы тверды, мы можем разговаривать с Россией", - сказал он.
"Диалог с Россией - это не показатель слабости, диалог с Россией - это показатель силы", - отметил Столтенберг.
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