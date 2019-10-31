Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 9:02

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Украине необходимо уделить пристальное внимание реформам, чтобы обеспечить светлое будущее своему населению и продвигаться в сторону членства в НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Власти Украины получили от народа мощный мандат на проведение реформ", - сказал он в начале заседания комиссии НАТО-Украина в Киеве.

Столтенберг напомнил, что "процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также - для членства в будущем (Украины в НАТО - ИФ)".

Во время заседания произошел курьезный инцидент: в конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена, забыв, что еще не выступил президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

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