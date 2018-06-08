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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:54 08.06.2018 - 11:54

Брюссель. 8 июня. ИНТЕРФКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сожалеет, что ситуация с журналистом Аркадием Бабченко могла сказаться на вере в свободные СМИ, однако рад в связи с тем, что журналист остался жив.

"Мы все рады тому, что Бабченко жив", - сказал Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в четверг.

"Я хотел бы подчеркнуть, что я сожалею, что этот инцидент мог подорвать веру в свободную прессу и мог использоваться, чтобы способствовать пропаганде", - добавил он.

Как сообщалось, вечером 29 мая появилась информация об убийстве А.Бабченко. Однако на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

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