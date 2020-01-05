Этот контент был опубликован 5 января 2020 г. 18:23

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет в понедельник внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака, сообщил "Интерфаксу" вечером в воскресенье ответственный сотрудник аппарата альянса в Брюсселе.

"Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января 2019 года", - сказал собеседник агентства.

"Генеральный секретарь принял решение созвать встречу послов (стран - ИФ) НАТО после консультаций с союзниками", - добавил источник.

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