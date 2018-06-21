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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:14 21.06.2018 - 12:14

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Сегодняшняя ситуация с безопасностью в мире является самой непредсказуемой из всех, с которыми ранее доводилось сталкиваться нынешнему поколению, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Держаться вместе - это наш основной интерес, и он всегда был таким. Сейчас это еще более актуально, чем раньше, потому что мы сталкивается с самой непредсказуемой ситуацией с безопасностью нашего поколения", - сказал генсек, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании.

"Международный терроризм, распространение оружия массового поражения, кибератаки, и, конечно же, более напористая Россия, которая применяла силу и запугивала соседей, незаконно аннексировала Крым, дестабилизировала обстановку на востоке Украины, вмешивалась в наши внутренние дела и пыталась убить британского подданного в Солсбери, применив запрещенное химическое оружие", - объяснил свою точку зрения Й.Столтенберг.

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